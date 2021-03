Byens veje er i forfald: Nu skal der repareres for 200 millioner. Tilbage venter opgaver for 4,6 milliarder

Almindelig snusfornuft siger, at der skal gøres noget med det samme, hvis for eksempel et vandrør begynder at lække hjemme i privaten.

Det samme kan man sige om vejnettet. Begynder der at være for megen slitage, kan det blive dyrt at rette op på.

Problemet er, at regeringens anlægsloft under normale omstændigheder binder kommunernes økonomi så stramt, at det er svært for dem at få gjort alt det, de gerne vil og skal gøre, hvad enten det handler om at renovere nedslidte skoler eller få sørget for at vejene ikke er alt for medtagne.

I år er det anlægsloft imidlertid udvidet for at sikre, at der er gang i dansk økonomi, der ellers er noget skramlet af coronakrisen og politikernes nedlukninger af især erhvervslivet.

De udvidede muligheder for at bruge midler på nødvendige opgaver får Københavns Kommune til at gå i gang med at udbedre skader og mangler ved en lang række veje, den ellers kunne få svært ved at gøre noget ved på grund af anlægsloftet.