Børneborgmester vil ændre på ledelsen i Københavns daginstitutioner

Efter en årrække med besparelser er der blevet for langt mellem lederne i de københavnske daginstitutioner, hvor nogle ledere kan have det daglige ansvar for op til tre forskellige matrikler.

Sådan lyder erkendelsen fra børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S), der er klar med et forslag om, at der skal være mindst én leder per matrikel.

»Vi kan se, at nogle pædagogiske ledere har 15 medarbejdere under sig, og der er nogle der har 30. Så bliver evnen til at holde sammen på sine medarbejdere og holde forældrene tæt på, for stor«, siger han.