Hofor frygter, at Lynetteholmen ødelægger alle planer

Hofor er meget bekymret for sin nye nabo.

Hovedstadens store forsyningsselskab er bange for, at Lynetteholm-projektet kommer til at give Amagerværket og selskabets satsninger på mere grøn energi problemer.

Det fremgår af dets høringssvar til den miljøkonsekvensrapport for det omfattende byggeri af en ny, kunstig holm ude i Øresund. Det er en holm, der kommer til at ligge klods op ad Amagerværket og - hvis der ikke passes på - kan hindre en udbygning af værket og en indsats for blandt andet at arbejde med CO2-lagring i fremtiden, lyder det fra Hofor, der ejer værket.

»Det går jo ikke, hvis vi bliver begrænset. I dag har vi kraftværk og vindmøller. Men der er en fremtidig udvikling at tage hensyn til. Det kræver store arealer. Der er behov for at koordinere, så vi får frihedsgrader til den kommende udvikling« siger Charlotte Søndergren, der er planlægningschef for værket og varmeproduktionen.