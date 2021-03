»Hvordan er det kommet så langt ud?« Forældre kalder situationen i institution »kaotisk« og »uholdbar«

Fakta

Sagen kort

Valby februar 2020: 58 forældre klager over forholdene i en klynge institutioner i Valby. I november konkluderer intern revision i Københavns Kommune, at forældrene overordnet har ret.

Vesterbro december 2020:Det kommer frem, at 32 forældre har klaget over forholdene i institutionen Vesterbro Børneliv. Klagerne omhandler den af institutionens to matrikler, der ligger i Oehlenschlægersgade. Tre tidligere ansatte står også frem med kritik af forholdene.

Amager januar 2021: Det kommer frem, at 69 forældre er gået sammen om at klage over forholdene i institutionen Galaxen på Amager.

