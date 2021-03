Droppet nattelivsplan skuffer beboer-repræsentanter: Forudsigeligt, at politikerne ikke tør holde fast

FOR ABONNENTER

»Det er første gang, vi har været i et projekt, hvor alle parter er hørt og hvor beboernes nødråb er hørt. Men med det spin, barbranchen har kørt, er det næsten forudsigeligt, at politikerne næsten ikke tør holde blot en smule fast«.

Skuffelsen er stor hos Søren Rud, en af de beboerrepræsentanter, der sammen med restaurationsbranchen, politiet og organisationerne har været med til at udforme udkastet til en kommende nattelivsplan for København. Deres arbejde i et rådgivende udvalg blev etableret i efteråret, netop for at få styr på de voldsomme problemer i byens natteliv.