»Han er nødt til at tage problemerne alvorligt«: SF kalder S-borgmesters svar til kritiske forældre for arrogant

Det er dårlig stil over for småbørnsforældre i Københavns Kommune, når børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) mener, at kritikken af kommunens daginstitutioner er skudt over målet, mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF), der reagerer på et interview og en Kronik, der blev bragt i Politiken i lørdags. Her advarer Jesper Christensen imod, at kritiske artikler af forholdene i enkelte institutioner giver et skævvredet billede af de generelle forhold i de københavnske vuggestuer og børnehaver.

»Det er meget arrogant over for de forældre, der dagligt oplever problemer i vores institutioner, når borgmesteren forsøger at tale problemerne ned«, siger Sisse Marie Welling.

I weekendens Kronik retter Jesper Christensen (S) kritik af Politikens dækning af en række sager inden for det seneste år, hvor forældre er stået frem med bekymring over forholdene i deres institution. Historierne tegner et urimeligt billede, mener borgmesteren: