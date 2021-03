Kulturborgmester: Ærgerligt at man ikke kan diskutere nattelivsplanen nuanceret

Det er gået lige lovligt stærkt med debatten om den plan for nattelivet, de københavnske borgerrepræsentanter skulle drøfte.

I dag har et flertal smidt den i skraldespanden. Og det er synd, mener kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde fra Alternativet:

»Nuancerne er gået tabt. At man ikke kan diskutere planen nuanceret, og at man skal hælde den ned ad brættet er ærgerligt. Jeg håber, at vi kan diskutere den i kultur- og fritidsudvalget. Jeg ærgrer mig over, at den politiske diskussion er taget i medierne og ikke i det politiske udvalg«.

Partierne Socialdemokratiet, de radikale, SF, Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti er ikke tilfreds med, at planen sår tvivl om bevillingerne - især de bevillinger, der er givet til restaurationer med ret til udskænkning efter midnat.