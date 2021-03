DSB annullerer kedeligt brev til kolonihaveejere på Amager

Det var meningen, at 24 kolonihaver på Amager skulle rømmes senest ved udgangen af april, fordi DSB havde opsagt kontrakten med lejerne. Men nu har lejerne modtaget et brev fra DSB, der gør det klart, at kolonihaverne langs Amagerbanen kan få lov at blive liggende. I hvert fald lidt endnu.

I brevet skriver DSB, at »opsigelserne i området sættes i bero, indtil der er kommet en afklaring af fredningssagen«. Det vækker glæde hos Rasmus Steenberger, der er næstformand i Amager Øst Lokaludvalg og kandidat til Københavns Borgerrepræsentationen for SF.

»Fra min stol i Amager Øst Lokaludvalg er jeg glad for at haverne får et pusterum, selvom det stadig kan nå at gå skidt for dem senere. Derfor fortsætter vi selvfølgelig vores arbejde for Amagerbanen«, siger han.

Det er DSB, der ejer grunden, hvor kolonihaverne ligger langs de græsbegroede skinner på den nedlagte Amagerbane fra 1907. Opsigelsen af lejerne har dog været omdiskuteret.

Erhvervsstyrelsen har gjort opmærksom på, at der kan være sket et brud på kolonihaveloven, da DSB opsagde lejerne. I forbindelse med en overdragelse til datterselskabet DSB Ejendomsudvikling for år tilbage kan lejerne nemlig have haft krav på at overtage ejendommen på andelsbasis. Den påstand er imidlertid blevet afvist af DSB.