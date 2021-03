Bødeblokken gøres klar: Nu kan en ulovlig dukkert i havnen give dig en bøde

Fremover kan du få en bøde for at tage en dukkert uden for de godkendte badezoner i Københavns Havn.

Hvor stor den bliver, er ikke afgjort endnu. Men det er nødvendigt at skærpe reglerne af hensyn til sikkerheden i det blå København, mener By og Havn, der nu indfører et nyt havnereglement, som blandt andet skal hindre ’fribadning’.

I dag er der til tider tætpakket inde i havneløbet mellem Sjælland, Amager og Christianshavn. Der er havnebusser, turbåde – og liv. Masser af liv. Kajakroere, badende og småbåde myldrer langs kajerne, hvor der inden og uden for de godkendte badezoner svømmes og dykkes ivrigt, når vejret er til det.