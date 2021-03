Lynetteholm: Miljøstyrelsen er bekymret for badevandet i København

Det er ikke kun interesseorganisationer med forkærlighed for natur, der stiller sig kritiske over for planerne om at opføre en ny kunstig ø ud for København. Også en af de centrale myndigheder har kritiske bemærkninger til det storstilede projekt, som Folketinget efter planen skal bane vejen for senere i år med vedtagelsen af en anlægslov.

I et høringssvar konstaterer Miljøstyrelsen, at der er flere mangler i den såkaldte VVM-redegørelse, der skal redegøre for, hvordan projektet vil påvirke miljøet. Det gælder blandt andet badevandet. For redegørelsen forholder sig ikke i tilstrækkelig grad til, hvordan man tager hånd om de spildevandsledninger, der i øjeblikket ligger i vejen og derfor skal flyttes, uden at det afstedkommer udslip af bakterier.