Lynetteholm: Miljøstyrelsen frygter for badevandskvaliteten i København

Det er ikke kun interesseorganisationer med forkærlighed for natur, der stiller sig kritiske over for planerne om at opføre en ny kunstig ø ud for København. Også en af de centrale myndigheder har kritiske bemærkninger til det storstilede projekt, som Folketinget efter planen skal bane vejen for senere i år med vedtagelsen af en anlægslov.

I et høringssvar konstaterer Miljøstyrelsen, at der er flere mangler i den såkaldte VVM-redegørelse, der skal redegøre for, hvordan projektet vil påvirke miljøet. Det gælder blandt andet badevandet. For redegørelsen forholder sig ikke i tilstrækkelig grad til, hvordan man tager hånd om de spildevandsledninger, der i øjeblikket ligger i vejen og derfor skal flyttes, uden at det afstedkommer udslip af bakterier.

»Det skal derfor undersøges hvilke miljøfremmede stoffer, der er tale om. Det skal sikres, at badevandskvaliteten ikke påvirkes negativt af disse stoffer«, fastslår Miljøstyrelsen i høringssvaret.

For badevandskvaliteten gælder særligt strikse krav. Men Miljøstyrelsen mener også, at der er behov for at kaste lys over konsekvenserne for det generelle vandmiljø. Det kan føre til et udslip af tungmetaller og andre problematiske stoffer, når man graver de øverste lag af havbunden op og banker store metalplader ned, sådan at jordopfyldningen kan finde sted.

»Det kan generelt konstateres, at gravearbejdet medfører overskridelse af gældende miljøkvalitetskrav for nogle metaller, herunder maksimumkoncentrationer«, fremgår det af høringssvaret.