»Det er naturen før mennesker«: Venstre skyder drømmen om vild natur i Nordhavn ned og foreslår i stedet stor idrætspark

I dag er det mest lastbiler og lystfiskere, der finder vej til den yderste del af Nordhavn. Men følger man den tunge trafik ud til spidsen, lander man ved en stor, tom byggeplads. Her er nøgen jord, bunker af grus og forvoksede vandpytter på et areal svarende til 140 boldbaner. Knap en tredjedel af området skal i løbet af få år omdannes til et nyt, grønt åndehul i København, og nu trækker fronterne op i kampen om, hvordan det skal se ud.

For mens naturforkæmpere drømmer om uberørt natur, så langt øjet rækker, foreslår Venstre i et nyt udspil, at området omdannes til en idrætspark med boldbaner, skatepark, og mountainbikestier.

Området skal hellere bruges til sport og sunde vaner end en ny Amager Fælled, mener Venstres formand i København, Cecilia Lonning-Skovgaard.