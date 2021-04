Nyt forslag for Nordhavn lægger op til slagsmål

Mens miljøaktivister endnu protesterer mod planerne om byggeriet på Amager Fælled, åbner Venstre i København et nyt slagsmål om, hvad der skal ske med et grønt område i Nordhavn.

Hvis det står til Venstre, skal et område på størrelse med 40 fodboldbaner omdannes til en gigantisk idrætspark. Her skal blandt andet være flere boldbaner, en indendørs hal, discgolfbane, træningsstationer, oplyste løbestier og ruter til mountainbikes.

»Det her er et forsøg på at tegne til fremtiden. Der skal både være faciliteter til de idrætsgrene, vi kender nu, og de idrætter, der appellerer til idrætsforeningernes yngre medlemmer. Det skal være et sted, hvor man kan sætte sine børn af til fodbold og selv løbe en tur eller køre mountainbike, mens ungerne er aktive«, siger formand for Venstre i København Cecilia Lonning-Skovgaard.