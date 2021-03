Ny rapport: Her er de dyr, det risikerer at skade, når Amager Fælled bebygges

Hvad enten det er harer, rådyr eller sanglærker, kan de helt forsvinde fra Amager Fælled, når et nyt kvarter med 2.000 boliger inden længe begynder at skyde op.

Sådan lyder konklusionen i et fagligt notat fra Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, som også lufter en bekymring for stor vandsalamander, der er en beskyttet art. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har rekvireret og dermed betalt for det faglige notat, som er udarbejdet af seniorforsker Rasmus Ejrnæs og professor Hans Henrik Bruun.

Ikke overraskende forventer forskerne, at de nuværende arter og levesteder i og omkring selve byggefeltet »stort set vil forsvinde helt fra dette område som følge af byggeriet«. Det er alt andet lige svært at undgå, når et område bebygges. Mange af de arter vil fortsat kunne boltre sig uden for byggefeltet, der kun optager 19 ud af de i alt 223 hektar på Amager Fælled. Men for nogle få arter kan indhugget få vidtrækkende konsekvenser, skriver forskerne i notatet: