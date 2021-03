Hvorfor hastværket med Lynetteholmen?: Borgerforslag skal sikre, at borgere og politikere får tid til at tænke sig om

Et af nyere dansk histories største anlægsprojekter skal kunne debatteres ordentligt i den offentlige debat. Det dur ikke, at det hastes igennem i ly af coronakrisen, mener ophavsmanden til et borgerforslag om at udsætte beslutningen om at etablere Lynetteholmen.