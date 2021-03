10 millioner skal sikre skolevej på Refshaleøen

To nye lysreguleringer, ombygning af et kryds og en ny strækning med cykelsti skal gøre Refshalevej mere sikker for cyklister og gående. Onsdag har et politisk flertal på Københavns Rådhus afsat 10,8 millioner kroner til arbejdet, der går i gang straks.

»Det er fedt, at der kommer skred i tingene, og at vi bliver hørt«, siger Jesper Kragh Nielsen, der tidligere her i Politiken har beskrevet, hvordan hans søn Eiks vej til Christianshavns Skole er meget usikker og bliver endnu mere udsat, når lastbiler med jord begynder at køre til opfyldning af Lynetteholm, Margretheholms nye nabo.

»Det underlige er, at vi har skullet vente på det siden 2015, fortæller Jesper Kragh Nielsen fra ejerforeningen i Udsigten, betonbygningen, der bugter sig på Refshaleøen ved Lynettehavnen og huser talrige børnefamilier.

Overborgmester Lars Weiss (S) erkender, at Margretheholm har dårlige oversigtsforhold og manglende lysreguleringer. Og at etablering af en ny bydel, Lynetteholm, med endnu mere trafik, betyder, at det er på høje tide at gøre noget ved sagen.