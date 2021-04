Nattelivet rammer de lokale hårdt: »Hele beboelseskvarterer er i dag ikke egnet til beboelse«

Når Bevillingsnævnet giver alkoholbevillinger, skal der ifølge loven tages samfundsmæssige og ordensmæssige hensyn. Det siger paragraf 12 i restaurationsloven.

Der er blot et problem: Den bliver tilsyneladende slet ikke ikke benyttet.

Det konkluderer Københavns Beboernetværk, KBN, der nu går til Ombudsmanden for at sikre åbenhed om de beslutninger, der træffes i nævnet. KBN har set på en række bevillingsnævnsmøder, hvor det viser sig, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid pr. sag er under halvandet minut.

Det er ikke megen tid, når der skal tages stilling til, om et diskotek eller en bar skal have en bevilling eller om en bevilling skal forlænges. Eller når man vil drøfte de problemer, det giver område, hvis der gives en natbevilling i et beboelsesområde. Dem er der mange af. KBN fremhæver i sin klage til ombudsmanden Grønnegadekvarteret, hvor der bor 575 beboere og hvor kommunens bevillingsnævn har givet 30 natbevillinger. Og det såkaldte Pisserenden-kvarter, der med hen ved 1.000 beboere i 200 huse har 71 bevillinger - heraf 46 natbevillinger. Det svarer til en natbevilling pr. 21-22 indbyggere.

En aktindsigt i et par måneders arbejde i nævnet viser, at dets medlemmer på intet tidspunkt tog hensyn til paragraf 12, der ellers skal sikre, at boligområder ikke løbes over ende af barbranchen.