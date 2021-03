Padder og lærker kan bare komme an: Fælledbyen er lovlig

Hunde i snor. Rovdyrssilhuetter der hænger som blafrende fugleskræmsler. Jernplader som de store entreprenørmaskiner kan køre på.

Det er nogle af de aktiviteter, bygherren By & Havn og Pension Danmark har sat i værk for at gøre klar til at opføre Fælledbyen. Men naturaktivister og lokale ser det som chikane mod dyrelivet og har lænket sig til hegnet omkring byggepladsen og lavet aktioner klædt ud som lærker. I løbet af marts har de politianmeldt og klaget til Miljøstyrelsen og Københavns Kommune over byggeriet på Amager Fælled.