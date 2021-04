Sophie Hæstorp: Ja tak til bilfri søndage, men hvorfor ikke flere af ugens dage?

Sophie Hæstorp Andersen (S) stiller sig positiv over for transportminister Benny Engelbrechts forslag om muligheden for at indføre bilfri søndage, men hun vil gerne have mere selvbestemmelse til kommunerne. Jo mere, jo bedre, lyder det fra regionsformanden og kandidaten til overborgmesterposten i København.