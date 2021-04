»Regeringen sover i timen«: Overborgmester tordner mod regeringens udspil

Førerløse tog på S-banerne er et af elementerne i regeringens nye plan for investeringer i især vejnettet, men også i jernbanerne og den øvrige kollektive trafik i hovedstadsregionen foreslås forbedret.

Planen taler også om, at der sættes penge af til veje og metro til Lynetteholm, den kunstige ø, regeringen vil anlægge ude i Øresund. Men det er reserverede penge. Regeringen vil have undersøgt, hvordan den nødvendige infrastruktur til projektet kan finansieres af de fremtidige indtægter fra det storstilede anlægsprojekt. Der er heller ikke statslige midler på vej til Københavns metro, der er ved at drukne i sin egen succes.

Det får kritik med fra overborgmester Lars Weiss (S), der ikke er tilfreds med partifællerne i regeringen.

»Det er ikke kun i Københavns, men hele Danmarks interesse, at hovedstaden fungerer. Og skal hovedstaden fungere, skal det være muligt for alle trafikanter at bevæge sig nogenlunde ubesværet rundt i byen. Det tilgodeser regeringen ikke i udspillet. Der er ingen fremtidssikring af København«, lyder reaktionen fra rådhuset.