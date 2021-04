Analyse: Ny plan fyrer op under kamp mellem provins og hovedstad

Det var en spydig hilsen fra provinsen, da den folkekære musiker Allan Olsen i 00’erne sang om den nye metro i København, som han (vist nok mest for sjov) kaldte en »30 kilometer blikfarvet medisterpølse«. Fra sin nordjyske hjemstavn konstaterede han brovtende, at han var »fuldstændig ligeglad«, fordi »det pisser ned, og min knallert, den er flad«.

Den samme efterhånden allestedsnærværende konflikt mellem provins og hovedstad fik ny næring, da S-regeringen forleden præsenterede et udkast til statslige investeringer i infrastruktur de kommende 15 år. Her havde Socialdemokratiet i København håbet, at partifællerne på Christiansborg ville bruge milliarder af kroner til udviklingen af en ny ringvej og metrolinje til og fra den nye kunstige ø Lynetteholm.

Inden længe skal Folketinget behandle den anlægslov, der baner vejen for, at der kan fyldes jord på det sted i Øresund, hvor det første af øen skal stå klar i 2035. Derfor anser overborgmesterpartiet i København det for naturligt, at regeringens plan for de næste 15 år også rummer en passende økonomisk håndsrækning til den nødvendige infrastruktur.