Masser af nyt fra vestfronten: Omegnskommuner haler ind på København med nye boliger til lærere og sygeplejersker

I den brede offentlighed løber planerne om at bygge boliger på Amager Fælled og den nye kunstige Lynetteholm i Københavns Kommune med det meste af opmærksomheden. Men i mellemtiden har omegnskommunerne oplevede et decideret boom i nybyggeri.

Faktisk kan senioranalytiker Rasmus Schulian fra det private analysefirma Byggefakta ikke skjule sin overraskelse over resultatet, da Politiken bad ham om se på investeringer i omegnskommunerne inden for de seneste fem år.

Hvor omegnskommunerne i 2017 havde boligprojekter for 1,7 milliarder kroner, forventes det beløb at stige til 4,5 milliarder kroner i år. Dermed kommer omegnskommunerne næsten op på niveau med boligbyggeriet i København, Frederiksberg og Gentofte, hvor man regner med at bruge 5,7 milliarder kroner i år.

»Vi har siden 2019 set boligprojekter vest for København i en skala, der tidligere kun hørte hovedstaden til. Samtidig er flere af de store udviklingsområder i København ved at være udbygget. Og det bliver kun sværere at finde plads til byggerierne i årene fremover«, siger Rasmus Schulian.

Der er en vis usikkerhed forbundet med tallene, der er baseret på summen af projekternes byggeomkostninger opgjort det år, der er taget første spadestik. Ikke alle bygherrer ønsker at oplyse budgettet. Derfor er det i nogle tilfælde estimater.