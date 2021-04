Ny analyse lægger op til omfattende forbud mod kørsel med benzin- og dieselbiler i København

I adskillige bydele i København skal det være slut med at køre i benzin- og dieselkøretøjer uden at have et ærinde. Også på store veje som H.C. Andersens Boulevard, Langebro og Søgaderne skal trafikken med konventionelle biler begrænses.

Sådan lyder markante forslag i en såkaldt mobilitetsanalyse, som et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Enhedslisten og Alternativet på rådhuset har bestilt. Det er konsulenter fra Via Trafik Rådgivning, som har fået til opgave at regne på, hvordan kommunen ved hjælp af forskellige modeller kan reducere udslippet af drivhusgasser med 50.000 til 175.000 ton.

Alene den såkaldte »grundpakke«, der medfører den mindste reduktion, indebærer, at byen inddeles i 13 såkaldte trafikøer, hvor benzin- og dieselkøretøjer kun må bevæge sig ind, hvis de har et ærinde. Dermed må de konventionelle køretøjer i udgangspunktet holde sig til de større, regionale veje.

For eksempel vil en tur fra Østerbro til Amager ikke længere kunne tilbagelægges ad de mindre veje i Indre By. Det benspænd skal give flere et incitament til at benytte sig af cyklen, metroen, elbilen eller et helt fjerde transportmiddel, der udleder mindre drivhusgasser.

Også på de større, regionale veje kan benzin- og dieselbilerne dog blive underlagt begrænsninger. I grundpakken nævnes Bernstorffsgade mellem Tivoli og Københavns Hovedbanegård og Nørre Voldgade, der strækker sig fra Jarmers Plads til Gothersgade. Men også H. C. Andersens Boulevard, Langebro og Søgaderne samt flere andre veje kan komme i spil.