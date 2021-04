Klar til kamp i retten: Partier vil redde den sidste rest af Slagtergårdene

Førhen lå det sidste overlevende eksempel på det tidlige Vesterbros sammensurium af beboelse og småindustri der midt på Enghavevej og fortalte om det København, der var en gang.

I dag står en enlig 130 år gammel skorsten tilbage som minde om det enestående historiske bymiljø, bulldozere i 2017 gik i gang med at rive ned. Alt skulle væk - undtagen skorstenen. Den skulle bevares som et vartegn for området. Men den 13. december 2018 gik bygningsarbejdere alligevel i gang med at rive det øverste af skorstenen ned.

Nu skal teknik- og miljøudvalget tage stilling til, om kommunen skal forberede en retssag for at få genetableret skorstenen i sin fulde højde igen.

Ni måneder efter den delvise nedrivning af skorstenen, som blev forkortet fra 31 meter til 20 meter, besluttede et bredt flertal i Borgerrepræsentationen nemlig, at den skulle genopbygges i sin fulde højde.

»Den bevaringsværdige skorsten på Enghavevej er det sidste, der er tilbage af den gamle historiske Slagtergård og derfor skal skorstenen naturligvis genopbygges i sin fulde højde. Skorstenen er et vartegn for området med stor lokal, kulturel og historisk værdi, og det er helt afgørende, at den både reetableres i sin fulde bevaringsværdige højde, og at der anvendes genbrugssten for at bevare mest mulige af det oprindelige historiske udtryk«, konstaterede partierne bag kravet.