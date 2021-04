To bydele har meget høje uheldstal i trafikken. Især Nørrebro stikker af

Tallene er tydelige: Der sker markant mange personskadeuheld i trafikken i Indre By og på Nørrebro.

Det fremgår af en trafikanalyse for det indre København, kommunen har fået udarbejdet hos rådgivningsvirksomheden Via Trafik. Analysen ser på mulighederne for at mindske bil- og lastbiltrafikken i Indre By og brokvartererne.