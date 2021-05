Rød bloks prestigeprojekt sejler: Flere kommuner har ikke ansat en eneste ekstra pædagog

Et af de store prestigeprojekter på Christiansborg har svært ved at få luft under vingerne. For trods 7 milliarder kroner og et utvetydigt løfte om minimumsnormeringer fra et politisk flertal må mange børnefamilier i hovedstadsområdet se langt efter flere uddannede pædagoger i daginstitutionerne.

Aftalen kom i stand kort efter valget efter massivt pres fra flere af regeringens støttepartier. Den dikterer, at kommunerne senest i 2024 skal have ansat, hvad der svarer til én pædagogisk medarbejder per tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder per seks børnehavebørn. Det uden at andelen af uddannet personale i daginstitutionerne må falde.

Alligevel kan man konstatere, at der i flere kommuner ikke er ansat én eneste ekstra uddannet pædagog. Det var blandt andet tilfældet i København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Rudersdal, viser lønstatistik fra kommunerne, som Politiken har indsamlet.

I København blev der sidste år ansat 224 ekstra medarbejdere i vuggestuerne og børnehaverne, og det var alle pædagogmedhjælpere uden pædagogisk uddannelse, fremgår det af lønstatistikken.