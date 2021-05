Kommuner har ikke fribillet til at aflyse minimums-normeringer, lyder beskeden fra Christiansborg

Kommunerne skal tage ansvar for, at der ikke bliver længere mellem de uddannede pædagoger og pædagogassistenter, når de ansætter mere personale i daginstitutionerne. Sådan lyder det fra flere af partierne bag minimumsnormeringerne.

I flere kommuner blev der sidste år udelukkende ansat medarbejdere uden pædagogisk uddannelse, viser lønstatistik, som Politiken har indsamlet. I aftalen om minimumsnormeringer fremgår det ellers, at andelen af uddannet personale ikke må falde. Den ambition skal kommunerne være med til at løfte, siger Radikale Venstres børne- og undervisningsordfører, Lotte Rod.

Der er sat penge af til kommuner, der lægger en plan for, hvordan de vil hæve andelen af uddannet personale i deres institutioner, påpeger hun. Det kan blandt andet ske i kraft af en ny merituddannelse, der giver akademikere mulighed for at blive pædagog på to år, samtidig med at de arbejder i en institution.