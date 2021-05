Loven om Lynetteholmen gav indædt debat i Folketinget

Flere af de partier, der står bag forslaget om at etablere Lynetteholmen i Øresund, savner flere oplysninger om, hvad der bliver konsekvenserne for miljøet, for byen og for dens borgere.

Det kom frem under førstebehandlingen af det første skridt i etableringen, nemlig anlægget af den kunstige holm ved at dumpe store mængder jord ud for Københavns Havn.