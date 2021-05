»Udpræget fifleri«: Frederiksberg bruger minimumspenge til at redde skoleklasser

Mission umulig?

’Hvor er der en voksen?’ lød det fra tusindvis af forældre, da de i 2019 år gik på gaden for at kræve flere pædagoger i daginstitutionerne. På Christiansborg blev ønsket hørt, og efter folketingsvalget vedtog et flertal, at der senest i 2024 skal være mindst én voksen per tre børn i vuggestuerne og en voksen per seks børn i børnehaverne. Forældre skal være trygge i maven, når de afleverer deres børn i vuggestue eller børnehave, fastslog politikerne, der har afsat 7 milliarder kroner til projektet. Men hvordan går det med implementeringen? Det undersøger Politiken i en serie af artikler over de kommende uger.

