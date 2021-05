Politikerne taler om at begrænse bilerne i byen: Men nu får København 167 ekstra parkeringspladser

Der skal skaffes plads til flere biler mellem byens huse.

Borgerrepræsentationen har vedtaget at sikre bedre forhold for bilejerne i byen ved at etablere skråparkeringer i en række gader, så der på den måde bliver mere plads til deres køretøjer i beboelsesgader på Nørrebro og på Østerbro.

Det er en vedtagelse, der kommer trods politiske udsagn om, at der skal gøres noget ved den tætte biltrafik i København, hvor blandt andre den socialdemokratiske spidskandidat til efterårets kommunalvalg, Sofie Hæstorp, har meddelt, at der skal være færre gadeparkeringspladser i byen.

Grunden til, at de alligevel kommer, skal findes i budgetaftalen for 2017, som alle partierne stod bag og som efter længere tids arbejde i forvaltningen skal udmøntes nu. Den indeholdt et afsnit om at skabe mere plads til bilerne i de to bydele samt i Valby. De presses ifølge indstillingen til Borgerrepræsentationen ind med et skohorn: Størstedelen af de nye parkeringspladser kommer ikke til at leve op til anbefalingerne i Vejreglerne. I stedet bliver de en halv meter kortere end tilrådet på grund af den trange plads i de gader, de oprettes i.

Nogle af parkeringspladserne kommer i områder, hvor der i forvejen er begrænset behov. I Ågade på Nørrebro, som får en lang række nye pladser, udnyttes mellem 31 og 42 procent af de eksisterende parkeringspladser, alt efter tidspunktet på dagen. Andre pladser kommer i områder med overbelægning, for eksempel Glænøgade på Østerbro, som har en belægningsprocent på op til 155 procent.