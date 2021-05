Overblik: Her er coronasmitten i København lige nu højest

Nedlukning

Tre krav skal være opfyldt

Modellen for at nedlukke et sogn er baseret på, om sognet på en og samme dag opfylder tre kriterier. De er:

En incidens pr. 100.000 indbygger på 500 eller derover.

20 eller flere nye registrerede smittetilfælde.

En positivprocent på 2,5 eller derover.

I det tilfælde vil sognet stå ovenfor en nedlukning.

Et nedlukket sogn kan genåbne, når det i 7 dage i træk ikke på samme dag har været over alle tre grænseværdier.

Et sogn, der f.eks. i tre dage i træk har været under grænseværdien for incidenstallet kan altså genåbne, hvis det i de følgende fire dage er under grænseværdien for en af de to andre parametre.

Kilde: Statens Serum Institut

Vis mere