»Der er grænser for, hvor længe vi kan tillade os at vente«

Transportminister Benny Engelbrecht, du har sagt, at Lynetteholm kan blive en halvø, hvor der bare går nogle får. Mener du virkelig, at det kan ske?

»Det kan man teoretisk set godt forestille sig, fordi der kommer en finanskrise eller noget andet. Hvis man tager det store projekt – både halvøen, infrastruktur og byudvikling – så rækker perspektivet mindst 30 år frem. Der kan nå at ske alt muligt. Derfor skal man også nu vurdere projektet ud fra de ca. 2,5 milliarder kroner, det koster at anlægge Lynetteholm med spuns og jordopfyld. Lad os forestille os, at noget undervejs i processen gik galt, så tingene blev udsat eller forsinket. Så er vi selvfølgelig nødt til at vurdere, om det i sig selv kan svare sig at anlægge Lynetteholm, selv om der aldrig bliver bygget så meget som et skur derude. Det kan det faktisk godt. Dels sikrer man, at der er mulighed for at komme af med jord fra de mange byggerier i hovedstadsområdet, dels giver det mulighed for at klimasikre hovedstaden«.