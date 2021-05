14 borgmestre gør oprør: Københavnerne tjener på det her, men vi kommer til at skulle betale

Københavnerne får indtægterne. Udgifterne – og de er store – tørres af på en hel masse naboer uden for kommunegrænsen.

Det er et af mange problemer, 14 omegnsborgmestre fremhæver i et bekymret brev til Folketingets transportudvalg, som de meget gerne vil mødes med for at tale om det, de ser som betydelige fejl og mangler ved Lov 220 – Loven om anlægget af Lynetteholmen.

Et af de problemer, planerne om den kunstige holm i Øresund ud for Københavns Havn handler om fraværet af styring. København og staten kører med sit eget Lynetteholm-projekt, mens andre kommuner arbejder med egne udviklingsplaner. Der er ingen koordinering af, hvad der skal ske i hovedstadsregionen.