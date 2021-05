Politiker troede, han havde fået en god idé: Men hans ønske om at sikre miljøvenlige valgplakater blev stemt ned

Var det ikke en god idé at se, om valgplakater kunne være mere miljøvenlige?

Det spørgsmål stillede Dansk Folkeparts Finn Rudaizky i Københavns Borgerrepræsentation. Svaret blev et rungende nej. Kun Alternativet og løsgængeren Kåre Traberg Smidt stemte sammen med DF for forslaget.

Det under Rudaizky, at der ikke kom en større opbakning.

»Det er meget overraskende. Det var ikke et spørgsmål om valgplakater eller ej. Men de fleste valgplakater er trykt på plastik. Blev alle partierne enige om, at de ikke ville forårsage plastforurening, ville det være fint. Det er ikke godt, at man ikke bare går med til at få det undersøgt og ser, hvad der kommer af svar«, mener han.