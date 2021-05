København kan fordoble investeringerne i idrætsanlæg

Overborgmester Lars Weiss (S) glæder sig over, at Københavns Kommune får støtte til at få øget og forbedret byens idrætsfaciliteter.

Det indgår i regeringens nye hovedstadsudspil, som skal hjælpe hovedstaden i en grønnere retning og gøre det muligt for bystyret at forsøge at indhente den mangel på sports- og idrætsfaciliteter, der kendetegner byen sammenlignet med resten af landet.