Overborgmester jubler over grøn plan: »Jeg har armene i vejret. Det er et ønske, vi har haft i mange år«

Overborgmester Lars Weiss (S) glæder sig over, at Københavns Kommune får støtte til at få øget og forbedret byens idrætsfaciliteter.

Det indgår i regeringens nye hovedstadsudspil, som skal hjælpe hovedstaden i en grønnere retning og gøre det muligt for bystyret at forsøge at indhente den mangel på sports- og idrætsfaciliteter, der kendetegner byen sammenlignet med resten af landet.

»Det er en hjælpende hånd til at indhente noget af det efterslæb, København og Frederiksberg har. Men vi stikker folk blår i øjnene, hvis vi tror, at byen kommer op på niveau med dem, der har flest faciliteter. Det kommer ikke til at ske. Men vi kan komme et godt stykke med det her«, siger han.