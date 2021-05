Beboere taber i Københavns Byret: Skal betale 12.000 kroner årligt for parkering

Er det i orden at borgere i Ørestad skal betale over 12.000 kroner om året for at parkere deres bil i nærheden af deres bolig, mens borgere andre steder i København kan slippe med en brøkdel af det beløb?

Det spørgsmål skulle dommerne i Københavns Byret i dag tage stilling til i en meget omtalt sag, hvor fire beboere i Ørestad havde stævnet Københavns Kommune, Indenrigsministeriet og det kommunalt ejede byudviklingsselskab By & Havn.

Beboernes skyts var dog især rettet mod Københavns Kommune, fordi de ejer 95 procent af By & Havn, der står bag den private parkeringsvirksomhed i Ørestad.

Og derfor mente beboerne, at der reelt set er tale om, at det er Københavns Kommune, der står bag parkeringsvirksomheden i bydelen, og den derfor skal betragtes som værende offentlig og prisflugte med resten af byen.

Men da de tre juridiske dommere i Københavns Byret i dag tog endelig stilling til sagen, afsagde de dom til fordel for Københavns Kommune, Indenrigsministeriet og By & Havn, og dermed kan der fortsat blive opkrævet over 12.000 kroner om året for parkering i Ørestad. Det skriver TV 2 Lorry.

Byretten mente nemlig ikke, at Københavns Kommunes ejerandel på 95 procent og Statens ejerandel på 5 procent af By & Havn gør den til en offentlig virksomhed.

Beboer: Det minder mig om Kina

Og den vurdering vækker alt andet end begejstring hos Kirsten Lindberg Andersen, der er formand for Ørestads Parkeringsforening, og som var en af de fire beboere, der stod bag søgsmålet.

»Det er en rigtig dårlig dom. Det er grotesk, at stat og kommune kan drive privat virksomhed. Det er ligesom i Kina«, siger Kirsten Lindberg Andersen til TV 2 Lorry som reaktion på dommen.

»Jeg havde virkelig troet, at det her monopol ville blive stoppet. Jeg kan slet ikke forstå, man kommer frem til, at Københavns Kommune ikke har hovedansvaret, når de ejer 95 procent«, siger hun.

Kirsten Lindberg Andersen og de tre andre sagsøgere havde fået fri proces til at føre sagen, og nu skal de nærlæse dommen, før de tager stilling til, om de vil anke den.

»Der er rigtig mange dokumenter i den her afgørelse, og dem vil jeg gennemgå med min advokat i morgen, før vi kan tage stilling til, om vi skal gå videre med den«, siger hun til TV 2 Lorry.