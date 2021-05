Lige nu: Aktivister er fjernet fra Langebro

Så gør dog noget!

Det var opfordringen bag en blokade af Langebro - en af Københavns hovedfærdselsårer - torsdag formiddag.

Her var en håndfuld klimaaktivister ved 10.30-tiden klatret op i de stativer, der bærer broens lamper og lyssignaler.

Ved 13.00-tiden blev de taget ned af politiet, der hentede dem med en lift. Det hele foregik fredeligt.

Bag aktionen står gruppen Extinction Rebellion, der meddelte, at den skete for at råbe op om regeringens manglende handling i klimaindsatsen og for samtidig at udtrykke støtte til syriske flygtninge. Dens opfordring er, at der skal gøres mere for at afværge en klimakatastrofe.

Politiet reagerede ved at spærre for trafikken over broen - en spærring, der påvirkede biltrafikken i området betydeligt.