Lige nu: Langebro er spærret af klimaaktivister

Så gør dog noget!

Det er opfordringen bag en blokade af Langebro - en af Københavns hovedfærdselsårer - torsdag formiddag.

Her er en håndfuld klimaaktivister klatret op i de stativer, der bærer broens lamper og lyssignaler.

Bag aktionen står gruppen Extinction Rebellion, der meddeler, at den sker for at råbe op om regeringens manglende handling i klimaindsatsen og for samtidig at udtrykke støtte til syriske flygtninge. Dens opfordring er, at der skal gøres mere for at afværge en klimakatastrofe.

Politiet har spærret for trafikken over broen - en spærring, der påvirker biltrafikken i området betydeligt. Fra Københavns Politi er meldingen, at man er i dialog med aktivisterne.