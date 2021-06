Revne i spildevandsledning er lappet: Mere end 27 millioner liter kloakvand fossede ud i Øresund

Opdateret 17.52 med afsnittet ’Weekendens badegæster’

En flænge i en spildevandsledning ved Svanemøllebugten har ført til, at 27 millioner liter kloakvand er fosset ud i Øresund ved Skovshoved. Bruddet skete fredag og blev opdaget mandag, men nu melder spildevandsselskabet Novofos, at flængen næsten er blevet repareret.

»Vi har fået lukket revnen i ledningen, og nu arbejder vi på at få det tætnet helt. Vi har ikke ledt noget spildevand ud i Øresund siden 7.30 i morges, og det kommer vi heller ikke til at gøre yderligere«, siger Arne Kristensen, der er kommunikationskoordinator Novafos, til TV 2 Lorry.

Det røde badevandsflag vejer dog stadig ved Svanemøllen Havn tirsdag eftermiddag, hvor der er lukket for al sejlads og svømning. Man er ved at undersøge kvaliteten af badevandet omkring havnen, oplyser København Kommune.

Weekendens badegæster

Op mod otte millioner liter urenset spildevand er i løbet af weekenden blevet udledt i Svanemøllen Havn i forbindelse med bruddet på en spildevandsledning, fortæller Arne Kristensen til TV 2 Lorry.

»Vores umiddelbare vurdering er, at der kan være ledt op mod 8000 kubikmeter spildevand ud i Svanemøllen Havn, men det er Københavns Kommune nu ved at undersøge konsekvenserne af« siger han.

Der er foreløbig uvist, hvorvidt og eventuelt hvor mange mennesker der er blevet syge af at have badet i vandet, men hverken Bispebjerg Hospital eller akutklinikken på Herlev Hospital har modtaget henvendelser i den forbindelse, oplyser de til TV 2 Lorry.

Arne Kristensen fortæller, at han ikke umiddelbart tror, der vil være konsekvenser for badevandet i Øresund udover området ved Svanemøllen Havn.

»Jeg forventer ikke, badevandskvaliteten bliver påvirket andre steder, men man bør alligevel holde sig orienteret på badevand.dk« siger Arne Kristensen.

Ikke e nsbetydende med miljøkatastrofe

Den store udledning af flere millioner liter kloakvand er ikke god for miljøet, men det er heller ikke ensbetydende med en større miljøkatastrofe siger Karen Timmermann, der er professor ved DTU og forsker i menneske- og naturskabte påvirkninger af de kystnære farvande til TV 2 Lorry.

»Ud fra de nuværende oplysninger kan jeg ikke komme med en konkret vurdering af konsekvensen for havmiljøet, men helt generelt kan jeg sige, at udledning af spildevand på denne tid af året kan føre til øget algevækst og lokalt forøget iltforbrug. Hvis iltforbruget bliver større end ilttilførslen, kan der potentielt opstå iltsvind i de områder, spildevandet bliver udledt. Og det er bestemt ikke er godt for dyrelivet. Men formentlig vil de gode strømforhold i Øresund være med til at fortynde udledningen og på den måde minimere konsekvenserne«, siger hun.