Jan E. Jørgensen vil være borgmester på Frederiksberg: »Hvis det var Oddset, og du satsede på, at det blev mig, ville du nok få meget tilbag«

Jan E. Jørgensen (V) vil være den næste borgmester i det konservative Frederiksberg.

Sådan lyder melding, på trods af at hans parti er blandt de mindste i byrådet. Venstre har kun 1 af de 25 mandater, og det er i princippet nok, men Jan E. Jørgensen er klar over, at hans chance for at overtage borgmesterstolen er lille.