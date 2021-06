Borgere frygter øget trafik på Nørrebro: Nyt diabetescenter skaber splid på rådhuset

Aftalen var klar, da borgerrepræsentationen vedtog sit budget for 2019: Der skulle opføres et nyt Center for Diabetes i Møllegade på Nørrebro.

Men det er ikke kun det, der kommer. Der er også pludselig tilføjet et hjertecenter til nybyggeriet. Og det er ikke det, der blev aftalt, lyder kritikken fra den konservative gruppeformand på Københavns Rådhus, Jakob Næsager.

Ændringen har nu fået et flertal i Borgerrepræsentationen til at kræve en forklaring på sit møde torsdag. Her står Enhedslisten, de radikale, Alternativet, Dansk Folkeparti og de konservative bag en række spørgsmål til SF’s sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.