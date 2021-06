Glem havnefronten: Nogle af de første københavnere ville gerne bo ved Utterslev Mose

Da Andreas Kallmeyer Bloch var bette – det er vel 40 års tid siden – var han på en markvandring med arkæologerne ved Moesgaard i Aarhus.

»Jeg fandt en økse. Det har min mor i hvert fald fortalt. Og der var derfor, jeg selv blev arkæolog«.

I dag giver han inspirationen videre. Nu arbejder han for Københavns Museum. Og for tiden er det hans tur til at gelejde meget unge mennesker og meget engagerede mennesker ud i marken for at lede efter spor fra fortidens mennesker. Med udstrakt brug af den slags børnearbejde er han og kollegerne i gang med at lede efter spor efter stenaldermenneskers aktiviteter og en mulig boplads ved Utterslev Mose i Københavns nordvestlige udkant.