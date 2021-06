Allerede næste år bliver Lynetteholms første sten lagt i Øresund

Helt frem til vedtagelsen fredag formiddag dumpede der nye protester mod at anlægge den tre kvadratkilometer store halvø Lynetteholm i Øresund ind i Folketinget. Men det fik ikke det brede politiske flertal på Christiansborg til at ryste på stemmefingeren.

De sidste kritikere kom for sent og påvirkede ikke, at et bredt flertal vedtog århundredets største byggeprojekt i København. Kun Nye Borgerlige, Enhedslisten og Alternativet stemte nej.

Stevns Kommune forsøgte sig ellers i sidste øjeblik med et krav om at blive hørt inden, hvad der svarer til 70.000 containere med blævret og let forurenet mudderbund fra området ud for Københavns Havn dumpes i Køge Bugt. 24 miljøorganisationer fra 11 lande omkring Østersøen argumenterede i et fælles brev for, at havmiljøet tager så stor skade, at det langt overstiger de eventuelle fordele ved at sikre Danmarks hovedstad mod oversvømmelser med en ny bydel.