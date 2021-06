Høj af lattergas kørte han femårig pige ihjel. Nu skal han seks år i fængsel

En ung mand findes fredag skyldig i dødsulykke med en femårig pige i Valby sidste år. Straffen er fængsel i seks år. Den omfatter også en anden trafikulykke, handel med kokain, falske pengesedler og andre forhold.

Retten på Frederiksberg fastslår, at den 21-årige kørte hensynsløst, da han kørte frem i et T-kryds, overtrådte sin vigepligt, kørte tværs over Peter Bangs Vej og her ramte barnet. Der er særligt skærpende omstændigheder ved det uagtsomme manddrab 28. oktober sidste år, er domsmandsretten nået frem til.

Retten finder, at han var påvirket af lattergas. Derimod frifindes han for tiltalen om, at han også var påvirket af kokain under kørslen. Personbilen ramte også barnets mor. Selv om der lød desperate skrig fra moren, stak den 21-årige af fra ulykkesstedet.

I en kommentar vurderer en af anklagerne, Kristian Kirk, at retten isoleret set har bedømt dødsulykken i den »høje ende«, når det gælder fængselsstraffen.

Seks år er i øvrigt tæt på anklagemyndighedens krav. Derimod mente forsvareren, at der ikke var bevis for, at kørslen var sket under skærpende omstændigheder.

SAGEN KORT Den 28. oktober 2020 ved 16.00-tiden skød en bil ud fra Sæbyholmsvej og tværs over Peter Bangs Vej, hvor den ramte en mor og hendes femårige datter på den anden siden. Pigen blev dræbt på stedet. Gerningsmanden stak af fra ulykkesstedet uden at hjælpe. Han blev senere opsporet af politiet på en adresse, hvor der blev fundet 51 falske 1.000 kr.-sedler. Ud over at have påkørt barnet og hendes mor anklages manden også for: at have været såkaldt hvidt bud , der kørte ud med kokain og hash til sine kunder.

, der kørte ud med kokain og hash til sine kunder. falskmøntneri .

. flere tilfælde af kørsel uden kørekort og flere tilfælde af narko- eller spritkørsel samt for flere gange at have kørt over for rødt lys.

og flere tilfælde af narko- eller spritkørsel samt for flere gange at have kørt over for rødt lys. røveri mod en tankstation i Hellerup, hvor han stjal bl.a. motorolie og angreb en ekspedient, der bag ham betale.

mod en tankstation i Hellerup, hvor han stjal bl.a. motorolie og angreb en ekspedient, der bag ham betale. databedrageri ved at have betalt kontaktløst for lattergas ved brug af en andens dankort.

ved at have betalt kontaktløst for lattergas ved brug af en andens dankort. tyveri af en bil og de 280.000 kr., der lå i den.

af en bil og de 280.000 kr., der lå i den. bedrageri ved at være stukket af fra en taxiregning.

ved at være stukket af fra en taxiregning. grov uagtsom legemsbeskadigelse efter i spirituspåvirket tilstand og høj fart at have torpederet en bil, hvor ofrene fik svære kvæstelser. Vis mere

ritzau