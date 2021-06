Københavns natur skal løftes: Hver københavner får for 1,90 kroner bedre natur

En krone og 90 øre pr. københavner.

Det er den pris, byens indbyggere betaler til en række projekter, der skal være med til at gøre kommunen mere naturvenlig. Det sker via en biodiversitetspulje, der foreløbig har uddelt 1,2 millioner kroner til 24 projekter, som skal give større artsrigdom i parker og haver. Det er første skridt: Senere frigives yderligere midler, 2,3 millioner kroner svarende til 3,60 kr. pr. borger, til nye projekter.

Projekterne gives til idéer og planer, der skal gavne insekter, fugleliv og smådyr i hovedstaden. Og det er mangeartede forslag, der får en økonomisk håndsrækning: Et projekt skal forbedre biodiversiteten ved Kalvebod Brygge, mens et andet skal sikre, at mursejlere får lettere ved at yngle på en række af byens skoler.