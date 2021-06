Der skulle være landstrøm i 2021: Men den bliver yderligere forsinket

Det har været ønsket i mange år. Men endnu en gang er projektet forsinket.

Det handler om at få sat en en stikkontakt i Nordhavnens og Langelinies kajanlæg. Vel at mærke en velvoksen stikkontakt: Der skal etableres strømforsyninger til de krydstogtskibe, som i øjeblikket ikke anduver København på grund af coronakrisen, men som ventes at vende tilbage i stigende tal de kommende år.

By og Havn overtager ansvaret for at få bygget de såkaldte landstrømanlæg, der skal gøre det unødvendigt for de store fartøjer at holde motorerne i gang i tomgang, mens de ligger til kaj. Det skulle være bygget af havnen, CMP, men det er ikke kørt så hurtigt og opgaven overtages nu af By og Havn. Og det er et projekt, der har været længe under vejs, men som er forsinket.