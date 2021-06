København ville undgå døde og hårdt kvæstede i sine gader. Men det går den forkerte vej. Nu skal ny handleplan ændre billedet

Planen var opløftende, da borgerrepræsentanterne på Københavns Rådhus gik sammen om et helt bestemt mål: Ingen skal komme alvorligt til skade eller blive dræbt i trafikken.

Det var i 2017. Siden er over 200 kommet alvorligt til skade. Det er især gået ud over cyklister. Nu lægger et forslag til en ny handlingsplan op til, at København skal have sin egen havarikommission for vejtrafikulykker, så der kan gøres mere for at finde ud af, hvorfor det så ofte går galt på byens gader.