Stadigt flere fodgængere og cyklister kommer til skade i trafikken: Skal København have en havarikommission for vejulykker?

Planen var opløftende, da borgerrepræsentanterne på Københavns Rådhus gik sammen om et helt bestemt mål: Ingen skal komme alvorligt til skade eller blive dræbt i trafikken.

Det var i 2017. Siden er over 200 kommet alvorligt til skade. Det er især gået ud over cyklister. Nu lægger et forslag til en ny handlingsplan op til, at København skal have sin egen havarikommission for vejtrafikulykker, så der kan gøres mere for at finde ud af, hvorfor det så ofte går galt på byens gader.

»Det går den helt forkerte vej«, erkender teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL).

En opgørelse fra byens teknik- og miljøforvaltning slår fast, at der i årene fra 2009 til 2015 skete et fald i antallet af ulykker. Siden er det gået opad igen. I 2017, da den såkaldte nulvision blev vedtaget, blev 81 cyklister dræbt eller hårdt kvæstet ved trafikulykker. To år senere, i 2019, var det tal nået op på 120 mennesker.

Ny højresvingsulykke

Intet tyder på, at det lykkes at få vendt udviklingen. Så sent som torsdag formiddag kørte en lastbilchauffør en cyklist ned, da han drejede til højre for at køre sin tunge entreprenørlastbil – en trækker med hænger – ind gennem den smalle, etsporede og ensrettede Christians IX’s Gade lige gennem byens hjerte i stedet for at tage ad en af de større veje uden om den gamle middelalderby.

Offeret, en ung kvinde, slap tilsyneladende forholdsvis uskadt fra påkørslen.

Men ulykken er sket lige op til fremlæggelsen af en kommunal handlingsplan for trafiksikkerhed, som de folkevalgte på rådhuset skal behandle mandag. Den er nødvendig, mener Hedeager:

»Der skal sættes mere drastisk ind«.

Hun venter, at især ét greb kan hjælpe. Det er lavere fartgrænser, som også er et hovedelement i handlingsplanen. Hidtil har Københavns Kommune haft svært ved at få lov at sænke den tilladte hastighed på udsatte gader, fordi Københavns Politi har været imod.

Men kommunen har på det seneste vundet flere klagesager mod politiet, der blev underkendt af transportministeriet. Derfor kan der nu etableres flere områder, hvor farten sænkes, venter borgmesteren.

»Det bliver et meget vigtigt værktøj. Jeg fornemmer, at et flertal vil benytte det værktøj«, siger Ninna Hedeager:

»Ulykkestallene understreger alvoren i, at vi skal handle og at hastighedsnedsættelser kan give noget«.

Flere skridt mod større trafiksikkerhed

Handlingsplanen lægger op til en række sikkerhedsindsatser, som skal være med til at beskytte københavnerne mod ulykkerne på vejene. Det er en bred liste, men resultatet skulle gerne være til fælles bedste for borgerne:

København skal have sin egen kommunale havarikommission , der systematisk analyserer hver enkelt ulykke på baggrund af politirapporter, besigtelser af ulykkessteder og interviews med vidner for at give mest mulig viden om årsagen til, at det går galt.

, der systematisk analyserer hver enkelt ulykke på baggrund af politirapporter, besigtelser af ulykkessteder og interviews med vidner for at give mest mulig viden om årsagen til, at det går galt. Der skal skaffes langt mere nøjagtige data om ulykkerne. I dag bygger indsatsen mod ulykker på politiets tal, der slet ikke er fyldestgørende og kun registrerer ned til 10 procent af uheldene. De tal bør suppleres med oplysninger fra blandt andet regionens sygehuse og fra forsikringsselskaberne.

om ulykkerne. I dag bygger indsatsen mod ulykker på politiets tal, der slet ikke er fyldestgørende og kun registrerer ned til 10 procent af uheldene. De tal bør suppleres med oplysninger fra blandt andet regionens sygehuse og fra forsikringsselskaberne. Der skal ses på det, der kan kaldes ’hvide pletter’ – steder med færre ulykker end andre tilsvarende steder – så de bedste trafikløsninger , der giver det gode resultat, kan udbredes.

, der giver det gode resultat, kan udbredes. Der skal ses på lavere fartgrænser og tilhørende vejombygninger, såkaldte nedbygninger, der gør det sværere at køre for stærkt. Landspolitikerne skal overbevises om, at den generelle fartgrænse i byzoner bør sænkes til 40 km/t.

og tilhørende vejombygninger, såkaldte nedbygninger, der gør det sværere at køre for stærkt. Landspolitikerne skal overbevises om, at den generelle fartgrænse i byzoner bør sænkes til 40 km/t. Der skal gøres noget ved de sorte pletter , kryds og vejstrækninger med for høje ulykkestal. Resultaterne af ombygninger af kryds skal evalueres nogle år efter arbejdet for at sikre, at de lever op til målet om færre ulykker.

, kryds og vejstrækninger med for høje ulykkestal. Resultaterne af ombygninger af kryds skal evalueres nogle år efter arbejdet for at sikre, at de lever op til målet om færre ulykker. Trafiksikkerhed skal i langt højere grad end i dag indarbejdes fra første færd, når man går i gang med at planlægge og etablere nye bydele.

Teknik- og miljøborgmesteren lægger op til, at der skal gøres mere for at ’belønne’ københavnere, som bidrager til et grønnere og mere miljøvenligt København ved at køre kollektivt, cykle eller gå.

»Der skal ikke kun være pisk, men også fordele til dem, der kører grønt og pladsbesparende«, siger hun og fremhæver blandt andet planerne om at lave trafikøer i byen for derigennem at mindske biltrafikken.