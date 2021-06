Hver husstand i København skal betale 1.200 kroner mere i affaldsgebyr: Planerne om at få flere skraldecontainere i byen mødes af kritik

Københavnernes regning for at komme af med deres affald kommer til at stige med noget nær 50 procent.

Det fremgår af et forslag, teknik- og miljøforvaltningen i Borgerrepræsentationen skal tage stilling til mandag. Udgifterne for en gennemsnitlig husstand lander i år på 2.464 kroner. Om fire år vil det beløb ifølge prognoserne være oppe på 3.623 kroner pr. husstand.

Det hænger til dels sammen med regeringens klimaplan, der skal sikre, at affaldssektoren i 2030 skal være klimaneutral. Det betyder, at hver dansk husstand skal opdele sit affald i 10 grupper. Det vil, fremgår det af indstillingen, ifølge analyser fra KL og brancheorganisationen Dansk Affaldssortering, give et hop i affaldsgebyrerne på i gennemsnit 500 kroner pr. husstand.